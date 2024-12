Quotidiano.net - Noleggiano una Maserati, si ribaltano e fuggono: assurdo incidente a Napoli

, 30 dicembre 2024 – Rocambolesco, fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri sera a: un suv, noleggiato da un gruppo di giovani, si è ribaltato lungo la discesa di via Francesco Saverio Correra. Il veicolo ha colpito le auto in sosta ai lati della strada, per poi terminare la sua corsa al centro della carreggiata. I ragazzi a bordo sono riusciti a uscire dalla vettura attraverso il tettuccio, raccogliendo i loro effetti personali prima di fuggire dal luogo dell'. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la strada e ripristinare la viabilità. L'è stato riportato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto delle fotografie da alcuni testimoni oculari. I residenti della zona hanno infatti avvertito un forte boato al momento del ribaltamento del veicolo.