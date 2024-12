Anteprima24.it - Napoli, Pepe: “La firma del Piano Città degli Immobili è un passaggio cruciale”

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune die l’Agenzia del Demanio insieme per la rigenerazione del patrimonioare della. E’ stato siglato oggi ‘Ilpubblici’ per un valore complessivo di 600 milioni di euro. Nove i beni interessati dalla prima selezione per la creazione di uffici pubblici, presidi di sicurezza, hub culturali, servizi e residenze universitarie, spazi aperti alla collettività, ma altridi proprietà statale, comunale o di enti pubblici potranno essere integrati nell’operazione di riqualificazione, anche in partenariato pubblico-privato. Gliinteressati sono: la caserma Boscariello, Castel Capuano, la caserma Cavalleri, Palazzo Fondi, l’ex caserma Muricchio (nota come ex Ospedale militare), i chiostri Carbonara (ex caserma Garibaldi), Arsenale Esercito, Basilica di San Francesco di Paola e piazza plebiscito, Archivio di Stato.