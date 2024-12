Danielebartocciblog.it - Miglior panettone Natale 2024 Marche: albicocca Nicolini vero top player

Leggi su Danielebartocciblog.it

State cercando ilper ilnelle, direzione Riviera del Conero? Eccovi serviti con. Un professionista chiamato Gianfranco, strepitoso maestro pasticcere o meglio ancora fuoriclasse dell’alta pasticceria. All’interno del suo locale ‘Pasticceria Romana’, posto nel centro di Porto Recanati (Macerata), èa nostro giudizio il topdi questo. Ebbene sì, con tutta onestà possiamo dire che abbiamo provato in zona tanti panettoni e delizie natalizie, più o meno buone. Ma ilall’del maestro pasticcere della ‘Romana’ di Porto Recanati è a nostro modo di vedere il più buono di questo. Ha qualcosa di particolare, di unico, che non abbiamo trovato in altri panettoni dell’area del Conero. Non abbiamo alcun particolare interesse a dirlo, ci teniamo a sottolinearlo (senza ledere naturalmente la sensibilità dei vari professionisti della zona).