Oasport.it - LIVE Perugia-Modena 0-0, Coppa Italia volley in DIRETTA: emiliani avanti 12-10 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-16 MURO SOLEEEEEE!15-16 Ben Tara va a segno con la pipe.14-16tempo di Solè: è ildiin questa prima fase della sfida.13-16 Dirompente attacco di Gutierrez.13-15 Accelerazione vincente di Buchegger.13-14 Ishikawa va a segno con la diagonale: da sottolineare il recupero di Ben Tara con il piede dopo un precedente tentativo murato.12-14 Buchegger trova le mani del muro.12-13 ACE PLOTNYTSKYI!11-13 Diagonale vincente di Ben Tara.10-13 Ancora un mani fuori di Davyskiba da zona 4.10-12 Non si ripete l’opposto di: palla che si pianta in rete.9-12 ACE GUTIERREZZZ!9-11 Mani out di Davyskiba.9-10 Il secondo tentativo in diagonale di Plotnytskyi finisce fuori.9-9 Sbaglia la battuta Solè.9-8 MURO LOSERRRR!8-8 Larga l’accelerazione tentata da Matì,colma il divario dagli avversari e si rimette in parità.