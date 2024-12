Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: l’azzurro cerca il colpaccio di capodanno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuto alladella seconda giornata diCup dell’, che vincendo sarebbe qualificata, opposta alla temibile. Il primo singolare vedrà impegnati Flavioe Ugo.Il primo singolare del tie tra gli Azzurri e i Bleu si preannuncia spettacolare! Il romano vuole dimostrare di poter valere la top 20, battendo uno dei principali protagonisti di quella zona di classifica. Il transalpino viene da una stagione che lo ha confermato nell’élite del tennis mondiale, chiudendo al 14° posto della classifica mondiale. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.è 32° nella classifica, in questo momento sarebbe testa di serie agli Australian Open. Il romano deve però difendersi dai ritorni di Jarry, Borges, Etcheverry e Arnaldi.