Ilgiorno.it - La “Cà della Giustizia” dopo 227 anni torna al Comune

PIURO (Sondrio)oltre due secolidi proprietà della “Ca“, uno degli edifici più antichi del paese sede fino al 1797 del governo del Libero Stato delle Tre Leghe, che si estendeva su parte del territorio dei Canton Grigioni e la Val Chiavenna. Il palazzo fu edificato tra il 1639 e il 1642 per sostituire quello distrutto dalla frana che investì il paese nel 1618. "Abbiamo firmato gli atti notarili che hanno permesso il ritorno in possesso deldel Pretorio di Piuro - spiega il sindaco Omar Iacomella - Grazie al nuovo finanziamento Interreg AmalpiMore abbiamo ottenuto altri 200mila euro per la sua conservazione e il restauro funzionale". I fondi si aggiungono ai 400mila euro stanziati da Regione attraverso la Provincia di Sondrio nell’accordo quadro di Sviluppo Territoriale utilizzando i fondi derivanti dallo sfruttamento delle centrali idroelettriche.