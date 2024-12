Oasport.it - Volley femminile, Novara vince lo scontro con Busto Arsizio: è semifinale di Coppa Italia, Tolok impattante

ha sconfittocon un secco 3-0 (28-26; 25-18; 25-19) e si è qualificata alla Final Four delladi, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio. Le piemontesi si sono imposte di forza di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, dettando legge in quello che sulla carta sarebbe dovuto essere il quarto di finale più equilibrato (si fronteggiavano la quarta e la quinta classificata al termine del girone d’andata di Serie A1).Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si sono così meritate lada disputare verosimilmente contro Conegliano, che partirà con tutti i favori del pronostico contro Vallefoglia nella sfida in programma domani sera al PalaVerde di Treviso. Le padrone di casa hanno dovuto inseguire di un break nella parte iniziale del primo set, hanno agguantato il pareggio sul 17-17 e hanno poi messo la testa avanti (19-18).