Liberoquotidiano.it - Turista italiano ucciso da uno squalo al largo di Marsa Alam: tragedia nel Mar Rosso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unè statoda unomentre era in vacanza in Egitto, a. Lo ha reso noto il ministero dell'Ambiente del Paese, che intanto ha precisato di aver innalzato il livello di allerta nelle riserve del Mardopo la. Insieme alla vittima, è rimasto ferito anche un altro. Subito sono state disposte delle indagini per capire cosa sia successo e ricostruire la dinamica del tragico evento. Dopo quanto accaduto, inoltre, il ministero ha disposto per qualche giorno la chiusura alla balneazione del tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia. Nel frattempo, è stata formata una commissione urgente per il coordinamento e la cooperazione con il governatorato del Mare gli altri enti competenti per indagare sulle cause dell'incidente. Il corpo dell'uomodallo, invece, è stato trasportato all'ospedale di Porto Ghalib sotto la supervisione del pubblico ministero.