Oasport.it - Quando si gioca Italia-Francia, United Cup 2025: orari e dove vederla in tv. Appuntamento a San Silvestro

Leggi su Oasport.it

Nella quinta giornata dellaCupdi tennis, in programma martedì 31 dicembre 2024, alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, si disputerà il terzo ed ultimo tie del Gruppo D, quello dell’, con gli azzurri che affronteranno laa partire dalle ore 00.30ne.Ad aprire le danze sarà il singolare maschile alle 00.30, con Flavio Cobolli che sarà opposto ad Ugo Humbert, mentre a seguire si disputerà il singolare femminile, con Jasmine Paolini che affronterà Chloe Paquet, infine a seguire si giocherà in ogni caso il doppio misto, con Sara Errani ed Andrea Vavassori che se la vedranno con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin.Per il tie tra, valido per la quinta giornata dellaCupdi tennis, la diretta tv sarà affidata a SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.