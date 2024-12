Pianetamilan.it - Milan-Roma, il dato finale sugli spettatori a ‘San Siro’ | Serie A News

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao, la sfida, 18^ partita dellaA 2024-2025. Nonostante la vendita biglietti fosse partita in sordina, alla fine, come sempre, il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito una buona risposta, presentandosi in massa allo stadio per sostenere i ragazzi di Paulo Fonseca. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 74.283 glipresenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Fonseca contro i giallorossi di Claudio Ranieri. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà-Cagliari, 20^ partita dellaA 2024-2025, in programma sabato 11 gennaio alle ore 20:45. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match tra>>>