Ha cambiato pelle per la ripartenza

E’ una domenica di riposo da partite ufficiali per il Prato. La prima da inizio stagione. E allora, visto anche che il 2024 biancazzurro - sportivamente parlando - si è già chiuso, così come il girone d’andata del raggruppamento D di serie D, spazio ai primi bilanci di un’annata alla quale il club del presidente Stefano Commini si era approcciato con ambizioni importanti. Proprio il numero uno dei lanieri, alla vigilia del campionato, parlava di una squadra che avrebbe potuto stazionare fino alla fine nelle zone nobili della classifica per provare a contendere alle altre il massimo risultato, ossia la promozione diretta. Ma il campo, settimana dopo settimana, ha smentito l’imprenditore romano. Dopo l’illusoria vittoria all’esordio in casa di una delle maggiori favorite per il salto di categoria, il Ravenna, ecco che la formazione allenata da Maurizio Ridolfi ha inanellato una serie di risultati deludenti: dalla seconda alla sesta giornata, Remedi e compagni hanno raccolto appena tre punti, scivolando velocemente nei bassifondi della graduatoria.