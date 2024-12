Rompipallone.it - Dybala, altro che Galatasaray: la scelta clamorosa della Joya

Tra i rumors e le voci di mercato accostate a Paulo Dybala intraprende un'altra: i dettagli. L'apertura del mercato invernale è alle porte e con sè trascina anche i vari rumors che nell'ultimo periodo si sono accentuati sotto ogni fronte, in particolare uno: Dybala al Galatasaray. Le voci vedrebbero il nome di Dybala accostato a quello del club turco ma al momento niente è confermato, anzi sembrerebbe proprio che si sia volatilizzata la presunta possibilità di questa trattativa. In tutto ciò Dybala lascia scorrere tutte queste speculazioni sul suo futuro anzi, nelle ultime ore, ha deciso di intraprendere completamente un'altra. Scopriamola insieme. Dybala entra nella scena musicale: il nuovo singolo con Bzrp. Dopo il tormentone della star colombiana Shakira in collaborazione con il produttore discografico Bzrp e il conseguente dissing a Piqué, l'ex compagno della cantante, anche Paulo Dybala ha deciso di dare voce ad un suo progetto che sembrerebbe essere destinato a diventare una hit assoluta.