Lanazione.it - Va in scena ’Campigliolio’. Itinerario di sapori e saperi oggi a Campiglia d’Orcia

Leggi su Lanazione.it

Da una posizione privilegiata, quella di, terrazza naturale sulla Vala partire dalle 9,30 si terrà, una giornata ricca di iniziative durante le quali sarà possibile approfondire la cultura legata all’olio extravergine d’oliva locale. La giornata si aprirà con una pedalata che attraverserà le campagne circostanti alla scoperta del paesaggio olivicolo dicon ristoro a tema. A pranzo, sarà servito ’L’olio, portata principale’, un menù degustazione in tre portate pensate per valorizzare l’olio, più una in collaborazione con i cuochi dell’Alleanza Slow Food Toscana e la comunità Slow Food della cassetta di cottura di San Casciano dei Bagni. Anche la degustazione del pomeriggio ’L’olio a tavola’, in collaborazione con Aicoo, porterà a scoprire, oltre alla tecnica di degustazione, i segreti per valorizzare al meglio l’olio a tavola.