Sorrentino | Parthenope insegna l’importanza di voltare pagina Dopo l’Oscar il lavoro è diventato meno stimolante

Vincitore del Premio Oscar nel 2014 con “La grande bellezza”, il regista Paoloha rilasciato quest’anno il nuovo film “” legato alla sua città natale, Napoli. L’intervista ad As.: «”diil»Cosa volevi trasmettere con?«Il tentativo è quello di raccontare la sensazione impalpabile dello scorrere del tempo, attraverso la lunghezza della vita di una persona, tra amori perduti, impossibili o raggiunti, passando per la storia di Napoli negli anni ’60 e’ 70. Parlare di come ci relazioniamo con il tempo che passa, di come ci lasciamo trasportare dalla vertigine della giovinezza, di come percepiamo che la vertigine finisca e l’idea di responsabilità ci attacchi, che svanisca man mano che tendiamo ad invecchiare».