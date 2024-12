Ilgiorno.it - Semiramide, la veggente. Incantò il Duce e la Lollo. La sua storia in un film

A Mussolini predisse la morte tramite lo sparo di una pallottola. Alla moglie di Gabriele d’Annunzio l’incontro col figlio prima di morire. Storie che raccontano di predizioni, alcune effettivamente verificatesi, altre avvolte forse un po’ nella leggenda, ma che hanno contribuito ad alimentare il fascino di, la sensitiva più in voga nel primo ‘900. Nata in via San Faustino a Brescia nel 1907 e trasferitasi poi a Sarezzo nel 1953, lariceveva i propri clienti nello studio in via Aleardo Aleardi in città: tra loro, Mussolini, Augusto Turati e Italo Balbo, personaggi dello spettacolo, come Vittorio Gassman e Ginabrigida. Molto conosciuta all’epoca, la sua figura è stata un po’ dimenticata invece dopo la morte. A recuperarne la memoria, con storie anche inedite, ci ha pensato il documentario “A“, firmato da Silvia Ghirardi e Silvia Cascio, che hanno raccontato in 50 minuti il frutto di un lavoro di ricerca tra archivi, documenti ed interviste, durato 3 anni.