Lanazione.it - Gli investimenti per il nuovo anno. Pronti oltre 3 milioni per il 2025

tredi interventi sul patrimonio pubblico. A tanto ammontano gliprevisti per il solonell’ambito del piano triennale dei lavori pubblici. La delibera per l’adozione dello schema di programma è stata approvata ieri in giunta e mette sul tavolo risorse importanti per l’ormai alle porte. Nel dettaglio, il Comune ha previsto interventi sulle diverse criticità riscontrate a livello stradale: nello specifico, il consolidamento di via Canipaletti, a Miglianello; il primo lotto dei lavori per la messa in sicurezza della via di Balbano, con il consolidamento delle scarpate (investimento da un milione e 100mila euro, a cui seguiraltri 700mila euro nel 2026); la messa in sicurezza di via di Pioppogatto con il consolidamento degli argini. Per quanto riguarda le scuole, nel piano delle opere pubbliche lo schema per l’annualitàprevede l’adeguamento sismico della scuola elementare ‘don Aldo Mei’ di Bozzano e 250mila euro di manutenzioni straordinarie degli edifici scolatici,alla sistemazione del parcheggio che serve le scuole dell’infanzia e primaria di Piano di Mommio.