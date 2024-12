Lanazione.it - Rapina in gioielleria vicina a Ponte Vecchio, bottino di 300mila euro

Firenze, 27 dicembre 2024 - In tre sono entrati in unaa due passi die hanno portato via undi circa. Per questo, nei giorni scorsi la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino albanese di 26 anni accusato diaggravata in concorso con persone al momento rimaste ignote. L’episodio, al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica fiorentina, è avvenuto lunedì scorso in unadi via Por Santa Maria, dove, secondo quanto ricostruito, intorno alle 10.30, tre persone con il volto parzialmente travisato sarebbero entrate all’interno dell’attività. Mentre una di loro avrebbe oltrepassato il bancone e bloccato le braccia del dipendente del negozio – il quale fortunatamente non ha riportato lesioni – le altre due avrebbero razziato le vetrine asportando numerosi gioielli e preziosi – per un valore commerciale al momento stimato intorno ai 300.