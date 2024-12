Lapresse.it - Nato, Rutte: “Rafforzeremo la presenza militare nel Mar Baltico”

Markha assicurato che la “rafforzerà la suanel Mar”. Il segretario generale dell’organizzazione intergovernativa lo ha annunciato a seguito di una telefonata con il presidente della Finlandia Alexander Stubb, di cui ha riferito su X.Il messaggio su X del segretario della“Ho parlato con Alexander Stubb dell’indagine in corso condotta dalla Finlandia sul possibile sabotaggio dei cavi sottomarini. Ho espresso la mia piena solidarietà e il mio sostegno. Larafforzerà la suanel Mar”, ha scritto. Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #will enhance its military presence in the Baltic Sea.— Mark(@SecGen) December 27, 2024