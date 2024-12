Ilveggente.it - Napoli-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della diciottesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Nonostante un secondo tempo non all’altezza, in cui ha rischiato di subire una rimonta clamorosa, ildi Antonio Conte si è dimostrato ancora una volta infallibile contro le squadre della parte destra della classifica. L’ultima “vittima” degli azzurri è stato il Genoa (1-2): a Marassi, una settimana fa, i partenopei si sono eccessivamente rilassati nella ripresa dopo essere andati in vantaggio di due gol facendo rientrare in partita i rossoblù di Vieira. Pinamonti ha accorciato le distanze ma l’attacco del Grifone ha poi dovuto fare i conti con un superlativo Meret, il migliore in campo tra gli uomini allenati dal tecnico salentino.