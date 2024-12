Spazionapoli.it - Mercato Napoli, si blocca lo scambio: gli azzurri non vogliono cederlo

Calcioultimissime, siunoche sembrava in via definizione: il club azzurro non vuole cedere il suo calciatore.Il calciodelha visto anche tanti rumors riguardo a possibili scambi. Esistono infatti diversi “scontenti” nella rosa azzurra per il poco spazio, a sua volta aumentato dall’assenza di altre competizioni oltre al campionato. Così diverse idee per gennaio hanno visto il club azzurro provare a “usare” uno di questi calciatori per poter ottenere nuove pedine in grado di offrire un contributo maggiore e, magari, dare più concorrenza ai calciatori titolari.Si è parlato tanto così di Jack Raspadori come pedina diper arrivare a Danilo e Fagioli della Juve, oppure di Folorunsho e Spinazzola per Martinez Quarta o Biraghi della Fiorentina. Nelle ultime ore, si è parlato anche di una caldissima trattativa per effettuare unodi prestiti frae Cagliari coinvolgenti i due portieri di riserva: Caprile e Scuffet.