Ilrestodelcarlino.it - La fiaccolata per Emanuela Massicci: “Adesso basta violenza sulle donne”

SAn Benedetto (Ascoli), 27 dicembre 2024 – Un nutrito gruppo di persone, intorno alle 19 si è riunito in piazza Matteotti per dare corpo allache ha attraversato tutta l’isola pedonale di San Benedetto, fino a piazza Giorgini, dove si sono susseguiti alcuni interventi tesi a denunciare ladi genere, che ultimamente ha colpito anche il Piceno. Una iniziativa per, la donna di 45 anni tragicamente uccisa dal marito a Ripaberarda di Castignano. Gli organizzatori, un gruppo spontaneo, hanno lanciato un appello alla cittadinanza: “Porta una candela, una luce per illuminare la strada verso una società più giusta”. Un invito semplice per riaffermare l’impegno collettivo a favore di una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Si è trattato di un momento di cordoglio per la vittima, ma anche un’occasione per riaffermare che episodi didi genere non siano più tollerati.