Innovazione, sulle bottiglie etichette tech per un’esperienza vinicola immersiva

Ledei vini trasformate ininterattiva digitale che porta ad approfondire le caratteristiche del prodotto ma anche scoprire le tenute aziendali e una storia vitilunga 700 anni. E’ la nuova iniziativa di realtà aumentata di Frescobaldi, sviluppata in collaborazione con AQuest. Con questo progetto Frescobaldi ha scelto di far parlare per la prima volta ledei propri vini, offrendointerattiva e. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di riconoscere lee attivare un vero e proprio gate digitale. Con la semplice scansione di un Qr code presente sulla retro-etichetta della bottiglia, i consumatori potranno esplorare i paesaggi toscani, scoprire la storia delle tenute e approfondire le caratteristiche di ogni vino, incluse informazioni su andamento climatico, vinificazione, maturazione e note organolettiche.