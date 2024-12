Biccy.it - Ilary Blasi lancia una bella frecciatina a Totti e Noemi

Il prossimo 9 gennaio uscirà su Netflix la nuova serie die con l’occasione la conduttrice ha parlato della sua vita post separazione e di questo progetto con la nota piattaforma di streaming. La(che di recente ha denunciato) in un’intervista rilasciata a Grazia ha raccontato i retroscena della serie ed ha svelato come ha presentato Bastian ai suoi figli. Tra una chiacchiera e l’altraha anche rifilato unaa FrancescoBocchi: “Ho sempre condiviso Francesco come Capitano della Roma, ora so che l’ho fatto anche in altri sensi“.denuncia Francescoper abbandono di minore. La difesa: “C’era la babysitter”. Datevi una calmata, non possiamo stare dietro a tutto pic.twitter.com/r4LyAQnVLr— Valentina Federici (@ValeRici) November 19, 2024e laper