Sololaroma.it - Dominio Milan, poker all’Udinese: Conceicao vede la zona Europa

Leggi su Sololaroma.it

Illancia un messaggio alle contendenti per l’. I rossoneri aprono il 32° turno di Serie A con un netta vittoria per 4-0 in casa dell’Udinese, portandosi momentaneamente a -6 dal quarto posto. I rossoneri sbloccano il risultato nel finale di primo tempo con Leao e Pavlovic, dilangando nella ripresa con le reti di Theo Hernandez e Reijnders. Primo tempoPronti via, subito grande occasione delcon Reijnders, che sfrutta un malinteso tra Bijol e e Kristensen su un lancio di Pulisic per presentarsi a tu per tu con Okoye, bravo a respingere con i piedi. Dopo il grande avvio, il ritmo del match si abbassa, con l’Udinese che fatica trovare spazi, mentre i rossoneri creano scompiglio alla retroguardia di Runjaic con lanci a scavalcare il centrocampo. Al 33? doppia chance per l’Udinese: Ekkelenkamp porta palla fino alla trequarti e allarga per Ehizibue, che controlla e calcia ad incrociare di destro, trovando la risposta di Maignan.