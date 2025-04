Oasport.it - Lotta, Danila Sotnikov ai ripescaggi nei -130 kg della greco-romana agli Europei

Si alza il sipario sullasenior 2025 di, in corso a Bratislava, in Slovacchia: nella quinta giornatamanifestazione l’unico azzurro impegnato,, iscritto nella categoria di peso olimpica dei -130 kg, accede aiper il bronzo dopo essere uscito di scena nei quarti di finale.Nei -130 kg l’azzurroinizia il proprio cammino dal turno di qualificazione, nel quale supera ai punti, con un netto 5-1, il finlandese Konsta Johannes Maeenpaeae, numero 4 del seeding. Nei quarti di finale, però, l’azzurro viene eliminato dall’atleta individuale neutrale Sergei Semenov, vittorioso ai punti per 4-0.Iltore di passaporto russo a seguire si impone anche in semifinale, e perscatta ilo: domani affronterà il magiaro Darius Attila Vitek, ed il vincitore di questa sfida affronterà nella finale per la meda di bronzo l’altro atleta individuale neutrale, di passaporto bielorusso, Dzmitry Zarubski.