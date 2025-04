Oasport.it - Basket femminile: Mersin seconda finalista col brivido in Eurolega

Dopo l’incredibile colpo dell’USK Praga contro il Fenerbahce, arriva la conclusione anche dellasemifinale dell’2024-2025. E a giocarsi il titolo con le ceche sarà il CBK: la squadra turca, dopo una partita tiratissima, batte per 66-68 il Valencia, ringraziando sia i 16 punti di Natasha Howard che i canestri decisivi di Yvonne Anderson. Per le spagnole 13 di Leticia Romero e 14 di Kayla Alexander.Partenza sprint di Valencia che, in due minuti e mezzo, con Fingall, Alexander e Fiebich sale sul 9-2. Immediata la reazione di Johannes, che da sola rimette in scia, solo per vedere Fiebich infilare due triple in fila. Si accendono i duelli: Howard da una parte, Torrens dall’altra, e alla fine è 20-17 per le spagnole a fine primo quarto.Fauthoux e Howard pescano subito il sorpasso turco a inizio secondo periodo, ed è anche il momento migliore per il CBK, che però non riesce a mantenere a lungo tale fiducia anche perché Valencia ha mille risorse da sfruttare, tra le quali entra in scena anche Carrera.