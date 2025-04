McLaren velocissima e tutti gli altri costretti a inseguire.Nel gruppo degli inseguitori presente anche la Ferrari, con Charles Leclerc che con estrema sincerità ha fatto il punto della situazione: “Sto cercando di spingere in una direzione che mi permetta di tirare fuori il massimo dalla macchina in base al mio stile di guida. Onestamente, però, il potenziale della macchina rimane lo stesso e non siamo veloci abbastanza. McLaren è semplicemente su un altro pianeta: dà fastidio, ma è così. Questo mi motiva a chiudere il gap prima possibile, ma sono incredibilmente veloci“, ha dichiarato Charles. Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “McLaren di un altro pianeta, noi non siamo veloci abbastanza” Leggi su Oasport.it Un venerdì di conferma (in negativo) per la Ferrari a Sakhir. Il quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 ha preso il via e in Bahrain è arrivato il responso della pista nelle prime prove libere. Un verdetto che sembra quasi inappellabile rispetto a quanto si è visto finora, ovverossima e tutti gli altri costretti a inseguire.Nel gruppo degli inseguitori presente anche la Ferrari, conche con estrema sincerità ha fatto il punto della situazione: “Sto cercando di spingere in una direzione che mi permetta di tirare fuori il massimo dalla macchina in base al mio stile di guida. Onestamente, però, il potenziale della macchina rimane lo stesso e nonè semplicemente su un: dà fastidio, ma è così. Questo mi motiva a chiudere il gap prima possibile, ma sono incredibilmente“, ha dichiarato

Ferrari, Leclerc: "McLaren, altro pianeta. Noi non siamo veloci". Leclerc dopo le libere del GP Bahrain: "Deciso a colmare il gap da McLaren". McLaren dominante nelle prove libere in Bahrain, Norris e Piastri senza rivali: Ferrari lontane. La Ferrari dà a Charles Leclerc un problema ridicolo. Dominio McLaren in Bahrain, Charles Leclerc e Lewis Hamilton indietro. Ferrari, Leclerc: "McLaren aliene. Fondo nuovo funziona! Mercedes ripresa, Red Bull...". Ne parlano su altre fonti

un venerdì di conferma (in negativo) per la ferrari a sakhir. il quarto appuntamento del mondiale 2025 di f1 ha preso il via e in bahrain è arrivato il responso della pista nelle prime prove libere. un verdetto che sembra quasi inappellabile rispetto a quanto si è visto finora, ...

Leclerc: “McLaren su un altro pianeta, anche Max davanti. Noi lì con Mercedes” - L'amarezza di Charles Leclerc dopo le FP2 in Bahrain: per il monegasco la Ferrari potrà lottare solo per il quarto posto ... (formulapassion.it)

F1 GP Bahrain | Ferrari, Leclerc: “Sto cercando di spingere la SF-25 al massimo” - Quarta posizione per Charles Leclerc al termine della seconda sessione di prove libere. Il monegasco è salito sulla sua SF-25 soltanto nelle PL2, avendo lasciato spazio a Dino Beganovic nel pomeriggio ... (msn.com)

Dominio McLaren in Bahrain, Charles Leclerc e Lewis Hamilton indietro - Sul tracciato di Sakhir, sotto la luce dei riflettori. Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo in 1'30''505, staccando tutti. (msn.com)