Superguidatv.it - Grande Fratello – Zeudi Di Palma bacia Alfonso D’Apice, dopo il coming-out: la reazione di Helena Prestes

Leggi su Superguidatv.it

Reduce dal suoout,Disvela adil bacio registrato con, al. Il momento di intimità avuto tra le mura della Casa più spiata in Italia appassiona i telespettatori, tanto da diventare virale sui social. E,essersi dichiarata bisessuale a parole e nei fatti, con un background di attenzioni intime rivolte ad, la Disente l’esigenza di spiegare allacosa l’abbia portata al ‘nuovo bacio’ con il coinquilino.La confessione intima diDi, alL’ex Miss Italia é sempre più vicina alla modella brasiliana, tanto che tra i loro fan c’é chi via social si direbbe pronto a scommettere su una relazione futura tra le due protagoniste di. Eppure, nelle ore segnate dalle festività del Santo Natale,Diregistra un nuovo bacio inaspettato con, in un momento di trasporto fisico vissuto dai diretti interessati a distanza debita dai coinquilini, distesi su un letto nella Casa di Cinecittà.