Aviaria, cresce l'allarme. Bassetti: "Il 2025 sarà il suo anno"

Il virus dell’influenzaA/H5N1 preoccupa sempre di più. Gli esperti parlano di mutazioni significative che potrebbero portare a un salto di specie. “Ill’dell’”, avverte Matteo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, crescono i casi. Vaiolo delle scimmie, crescono i casi. Allarme degli esperti: “I bambini sono i più contagiati”Negli Stati Uniti, un uomo di 65 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato contagiato. Le analisi dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hrilevato mutazioni nel virus. “Questi cambiamenti si sono sviluppati nel paziente e non si sono diffusi ai suoi contatti”, spiegano i CDC. Il paziente era stato esposto a uccelli infetti in Louisiana.