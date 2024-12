Ilfattoquotidiano.it - Russia, l’Fsb arresta quattro persone: “Pianificavano con Kiev attentati ad alti ufficiali russi”

Sono accusate di coinvolgimento in un presunto complotto ucraino per assassinarefunzionari del Ministero della Difesa: per questa ragione il servizio di sicurezza federale russo Fsb hato.Secondostavano pianificando di uccidere uno degliusando un’autobomba telecomandata e che un altro alto ufficiale militare sarebbe stato assassinato da un ordigno esplosivo nascosto in una busta. Nessuna notizia arrivare però sull’identità degliti.L’operazione del servizio di sicurezza federale russo arriva a poco più di una settimana dalla morte del comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe. Il 17 dicembre, infatti, Igor Kirillov è stato ucciso dall’esplosione di una bomba nascosta in un monopattino elettrico parcheggiato fuori da un condominio a Mosca.