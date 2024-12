H14 dei Berlusconi nuovo azionista di Nextalia

Leggi su Ildenaro.it

H14, la holding dei tre figli più giovani di Silvio– Eleonora, Luigi e Barbara, che detengono ciascuno il 33,3 per cento della società – è undiSgr, la realtà fondata da Francesco Canzonieri. A seguito dell’investimento da parte del family office, che possiede anche una quota significativa di Fininvest (ventuno virgola quarantadue per cento), nel consiglio d’amministrazione dientrano Valentina Pippolo, già chief Investment officer Equity, e Fiammetta Roccia,head of Permanent Capital di H14. La portata dell’investimento non è resa nota. Finora, il capitale azionario diè così distribuito:Canzonieri Holding al 78,05 per cento,Intesa Sanpaolo al 14,15 per cento,Unipolsai Assicurazioni al 4,88 per cento,Istituto Atesino di Sviluppo allo 0,98 per cento,Fondazione Enpam allo 0,98 per cento,Confederazione Nazionale allo 0,49 per cento,Micheli Associati allo 0,24 per cento,Bf Spa allo 0,24 per cento.