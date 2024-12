Iltempo.it - Dati sconcertanti in tutta Europa: crollo preoccupante delle nascite. Italia in coda

Cambiare per invertire la rotta di un trend. In Giappone il governo ha annunciato nuove misure per arginare un tasso di fertilità giunto ormai ai minimi storici, il cosiddetto “inverno demografico”. Un fenomeno che, purtroppo, da ormai decenni interessa da vicino anche l'. E l', che si conferma uno dei fanalini didel Vecchio continente. Ma vediamo nel dettaglio quelli che sono i numeridel processo sempre più inesorabile di denatalità che ci vede protagonisti. Secondo quanto riporta la grafica opportunamente intitolata “La crisi della fertilità in”, che prende in considerazione numeri del 2022, che nel tempo sono rimasti più o meno gli stessi – se non addirittura peggiorati in alcuni stati – il tasso di fertilità “mostra un continente che viaggia molto al di sotto della soglia di 2,1 bambini per donna” che necessita una popolazione per evitare la decrescita demografica.