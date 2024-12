Nuovasocieta.it - Come ridurre il turnover dei dipendenti

Dopo un paio d’anni nel corso dei quali si è parlato spesso di great resignation, ossia la tendenza, diffusasi a partire dal contesto USA, di lasciare volontariamente il proprio posto di lavoro, adesso la strada sembra essere quella della riduzione del, evidenziata anche dai dati emersi, lo scorso febbraio, dal settimo Rapporto Aziendale Censis-Eudaimon sul welfare aziendale.Considerando anche il fatto che, in media, ogni persona che lascia un’azienda ha, per quest’ultima, un costo pari alla metà del suo stipendio, sempre più realtà si impegnano per migliorare il benessere e la soddisfazione della propria forza lavoro.riuscirci? Vediamo assieme qualche consiglio nelle prossime righe!Welfare aziendaleIl benessere fisico e mentale dei propriè fondamentale per qualsiasi azienda e mettere a disposizione servizi di welfare può fare la differenza tra un team di persone soddisfatte e personale che, invece, decide di guardare altrove.