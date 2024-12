Liberoquotidiano.it - "Che altro vuoi, la f***ca?". Mara Venier fa calare il gelo alla festa in casa: chi fugge

Grosso imbarazzo adi, in una delle tante serate diorganizzate dconduttrice di Domenica In nella suadi Roma. A ricordare l'aneddoto, decisamente particolare, è Claudio Sabelli Fioretti, uno dei giornalisti più rispettati d'Italia e famoso insieme al collega Stefano Lorenzetto per essere uno dei più spietati e preparati intervistatori dello Stivale. Dopo aver imperversato tra i vip della politica, dello spettacolo e del costume per anni, Sabelli Fioretti ha pubblicato il libro Amascord, "ispirato a fatti realmente accaduti" come recita il sottotitolo. Uno di questi aneddoti, come anticipato, riguarda proprio Ziaed è decisamente spiazzante. "Andai a intervistarla a Roma, nelladove abitava allora, a Campo de' Fiori - ricorda il giornalista in un estratto pubblicato da Dagospia -.