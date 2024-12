Notizie.com - A 20 anni dallo tsunami di Sumatra: le testimonianze raccolte dall’Ingv. Mary Yuranda, la bimba tornata a casa dopo 7 anni

Leggi su Notizie.com

Sono trascorsi 20dal terribileche ha colpito l’oceano Indiano causando oltre 230mila morti nel sud-est asiatico. Le conseguenze di un evento naturale avverso si possono prevedere. Quello che non si può capire è quanto quelle conseguenze possano essere devastanti non solo per singoli Paesi, ma ancora di più per una civiltà.20nell’Oceano indiano, lefanno male (ANSA) Notizie.comIndonesia, Thailandia, Malesia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Birmania, Maldive, Seychelles, Somalia, Kenya, Tanzania, Madagascar e Sudafrica sono solo alcuni dei Paesi colpiti dal tragico evento. Oltre ai decessi ci sono stati circa mezzo milione di feriti, oltre 20mila dispersi e tra i 3 e i 5 milioni di sfollati.L’evento ha avuto origine alle 7.58 del 26 dicembre 2004 con un terremoto di magnitudo 9,1 che ha colpito l’oceano Indiano a largo della costa nord-occidentale di, in Indonesia.