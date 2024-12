Ilfoglio.it - Non fatevi rovinare il piacere dei regali da quei diavoli degli economisti

Leggi su Ilfoglio.it

Il Natale mette tutti d’accordo, piace ai bambini e agli adulti, è una festa attesa con la medesima impazienza da chi ne celebra il significato religioso e da chi apprezza il calore dell’intimità familiare. Una delle maggiori caratteristiche del Natale è lo scambio dei doni, rito snervante per le corse in centro e per le idee che non vengono, eppure così gratificante quando ci si scambiano i pacchetti colorati. Il donare è un gesto familiare che comunica affetto e amicizia, ma è anche un gesto sociale, governato dalle regole non scritte che governano le relazioni. L’espressione “Christmas season” indica un periodo a forte valenza economica, settimane in cui i negozi al dettaglio negli Stati Uniti e in Europa realizzano circa il venti per cento delle vendite dell’intero anno e il cinquanta per cento dei profitti.