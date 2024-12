Notizie.com - Natale con i parenti: la guida pratica per rispondere alle domande scomode durante le feste

con i: comesenza essere maleducati. Laper non farvi rovinare le. Lenatalizie sono croce e delizia. Se da un lato fa piacere rivedere i propri cari, dall’altro c’è sempre la zia o il cugino pronto a farvi una domanda indiscreta alla quale non vorrestecon i: laperle– notizie.com“Ma quando vi sposate?”, oppure “e allora quando fate un figlio”, “quando ti laurei”, “perché non hai ancora preso la patente?”, “sei ingrassata/o”. Quante altre(o affermazioni) impertinenti come queste vi sono state poste fino ad oggiun pranzo con i? Se avete superato i trent’anni, certamente vi sarà capitato almeno una volta.