Ilgiorno.it - Delpini e il popolo della notte: cosa ha detto l’Arcivescovo durante la Messa di Natale in Duomo

Ha avuto parole soprattutto per "il",laPontificale diin, l'arcivescovo di Milano, monsignor Marioche ha poi trascorso il pranzo tra i bisognosi dell’Opera Cardinal Ferrari. "L'annunciogrande gioia arriva per primi a quelli che abitano nellapernottando all'aperto, dice il Vangelo, vegliavano tutta la, facendo la guardia al loro gregge – ha spiegato-. Uomini e donne che dilavorano e che si adattano a ritmi di vita al contrario: vanno a dormire quando gli altri si svegliano. Il loro lavoro custodisce la vitacomunità. Veglia sui malati, assicura i servizi essenziali. Lavorano per la gente ma è come se si sentissero appartati". Al, però, "sono inviati gli angeli per annunciare la grande gioia e la gloria del Signore li avvolge di luce; rivela, cioè, che nella fatica del lavoro quotidiano è presente il verbo di Dio".