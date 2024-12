Liberoquotidiano.it - "Chiunque lo conduca...": Affari Tuoi, bordata di Enzo Iacchetti contro De Martino

Leggi su Liberoquotidiano.it

non le manda a dire e lancia una poderosa frecciata a Stefano De. I due volti della televisione italiana si trovano ogni sera a fronteggiarsi su reti concorrenti: il primo dietro al celebre bancone di Striscia la Notizia accanto a Ezio Greggio, il secondo al timone di, ereditato da Amadeus dopo il suo passaggio a Nove. E per De, su Rai 1, il successo è clamoroso.infatti ha dichiarato: "Stefano Deè bravissimo, mafunziona a prescindere,lo". Parole, insomma, dall'elevato peso specifico. La sfida degli ascolti si è rivelata particolarmente dura per il programma satirico di Antonio Ricci, che nelle ultime settimane sta un poco arrancando, conche spesso raddoppia i numeri dello storico format di Canale 5.