In Val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme

bosco sopra Prato allo Stelvio, in val Venosta, è ancora in fiamme. Oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle operazioni di spegnimento nella zona difficile e impervia. Una grande sfida è l'approvvigionamento di acqua per lo spegnimento, che deve essere trasportata da lontano. Circa 100 ettari di bosco sono ormai interessati dall’incendio e il fuoco non è ancora sotto controllo.. Feedpress.me - In Val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme Leggi su Feedpress.me Ilsopra Prato allo Stelvio, in val, èin. Oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle operazioni di spegnimento nella zona difficile e impervia. Una grande sfida è l'approvvigionamento di acqua per lo spegnimento, che deve essere trasportata da lontano. Circa 100disono ormai interessati dall’incendio e il fuoco non èsotto controllo..

In val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme. In val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme. Maxi incendio in Alto Adige: distrutti 100 ettari di bosco a Prato allo Stelvio in Val Venosta. In val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme. In val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme. Alto Adige, incendio in Val Venosta: il bosco continua a bruciare. Ne parlano su altre fonti

In val Venosta 100 ettari di bosco ancora in fiamme - Il bosco sopra Prato allo Stelvio, in val Venosta, è ancora in fiamme. Oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle operazioni di spegnimento nella zona difficile e impervia. (ANSA) ... (msn.com)

Incendio in Val Venosta: oltre 100 ettari in fiamme, operazioni di spegnimento ancora in corso - Il bosco sopra Prato allo Stelvio, in Val Venosta, continua a bruciare senza tregua. Dalla giornata di ieri oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati in ... (thesocialpost.it)

Un incendie de forêt dévastateur au-dessus de Prato allo Stelvio - Il bosco sopra Prato allo Stelvio, situato nella suggestiva val Venosta, è attualmente teatro di un incendio che ha già distrutto circa 100 ettari di vegetazione. Le fiamme, alimentate da condizioni c ... (notizie.it)