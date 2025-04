Principe Harry in Ucraina la visita a sorpresa | ecco chi ha incontrato

Principe Harry è andato a sorpresa in Ucraina, dove ha incontrato i feriti di guerra durante una visita a una clinica per la riabilitazione di militari e civili. Lo ha reso noto un portavoce del duca di Sussex. Il secondogenito di re Carlo si è recato presso il Superhumans Center di Leopoli .L'articolo Principe Harry in Ucraina, la visita a sorpresa: ecco chi ha incontrato proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Ilè andato ain, dove hai feriti di guerra durante unaa una clinica per la riabilitazione di militari e civili. Lo ha reso noto un portavoce del duca di Sussex. Il secondogenito di re Carlo si è recato presso il Superhumans Center di Leopoli .L'articoloin, lachi haproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Principe Harry in Ucraina, la visita a sorpresa: ecco chi ha incontrato. Il principe Harry a sorpresa in Ucraina, visita i feriti. Ucraina: Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra | blue News. Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra. Missile su Dnipro, un morto e cinque feriti. Oggi Witkoff a San Pietroburgo. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Lavrov: “Chiesto agli Usa la ripresa dei voli diretti”. Ne parlano su altre fonti

Principe Harry in Ucraina, la visita a sorpresa: ecco chi ha incontrato - Ha fatto visita ai feriti di guerra durante una visita a una clinica per la riabilitazione di militari e civili ... (msn.com)

Il principe Harry visita l'Ucraina e incontra le vittime di guerra - Il Duca di Sussex ha fatto dell'assistenza ai soldati feriti una delle sue cause più importanti. Nel 2014 ha fondato gli Invictus Games per offrire ai veterani feriti la possibilità di competere in ev ... (msn.com)

Il principe Harry a sorpresa in Ucraina, visita i feriti - Il duca di Sussex ha fatto dell'assistenza ai soldati colpiti in guerra una delle sue cause più importanti. Nel 2014 fondò gli "Invictus Games" per offrire ai veterani feriti la possibilità di compete ... (msn.com)