Ascolti tv i dati del 10 aprile 2025

aprile 2025, su Rai1 la fiction, Che Dio ci Aiuti si impone con ben 4.013.000 spettatori pari al 22.6% di share.In onda, suCanale5 la replica dello spettacolo Amore + IVA di Checco Zalone si ferma a 2.236.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Blue Bloods porta a casa 637.000 spettatori pari al 3.6%.Su Italia1 Bullet Train registra 722.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.161.000 spettatori e il 7.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 969.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita conquista 896.000 spettatori e il 6.4%.L'articolo Ascolti tv, i dati del 10 aprile 2025 proviene da 361 Magazine.

