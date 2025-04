Zon.it - M.S. Severino, Piano Strade: via ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza

Leggi su Zon.it

È tutto pronto per l’iniziodelche interesserà diverse arterie provinciali e comunali.«È un lavoro programmato e destinato a rendere più sicura la percorrenza di alcuni tratti del territorio e maggiormente efficace il deflusso delle acque piovane nei punti più esposti ad allagamenti in cui è previsto, oltre all’asfalto, anche la realizzazione di rete fognaria – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – L’intervento ci consentirà di dare decoro agli assi viari interessati e, soprattutto, adeguataattraverso la nuova segnaletica orizzontale prevista».Il cronoprogramma degli interventi prevede il completamento delle seguentilungo la SP 309: via Tosta, via Carratù fino all’intersezione di via Gennaro De Angelis, via Eliseo fino all’intersezione con via Casa Greco in località Acquarola.