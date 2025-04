Mistermovie.it - Javier e Helena: Progetti di Coppia Dopo il Grande Fratello, Convivenza e Bebè in Arrivo?

Sei un fan degli "Helevier", lanata alaver conquistato il cuore del pubblico, sono pronti a nuove avventure! Preparati a seguirli a Rimini il 30 aprile 2025 per una serata speciale.in Vista: Il Nido d'Amore degli Helevierfanno sul serio: laè il prossimo passo! Immagina la loro nuova casa, pensata per accogliere amici e. forse, un nuovo membro della famiglia!Cicogna inperPrestes eMartinez?I fan sognano già di vederePrestes eMartinez genitori. Sarà vero? Le voci si fanno sempre più insistenti.Non perderti le prossime avventure di! Segui Mister Movie per rimanere sempre aggiornato sulle tue star preferite.