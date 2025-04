Tpi.it - Negli Usa di Trump la libertà di espressione cade a pezzi

Mercoledì 19 marzo, Miami Beach, Florida. Steven Meiner, sindaco in carica non affiliato ad alcun partito, dichiara di voler tagliare i fondi comunali – oltre 40.000 dollari – all’associazione no-profit 0 Cinema, che rischia così la chiusura dopo essersi già vista tagliare i fondi statali dal governatore Ron De Santis, repubblicano. Il cinema è accusato dal sindaco di propaganda d’odio per aver messo in programma No Other Land, documentario diretto da un collettivo di registi israeliani e palestinesi, premiato agli Oscar, che racconta la storia di un gruppo di attivisti palestinesi che si oppongono alla distruzione del villaggio di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte delle forze di occupazione israeliane. Uno dei registi della pellicola, Hamdan Ballal, nelle scorse settimane è stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani a Susiya, in Cisgiordania, e poi arrestato dall’esercito israeliano, che lo ha rilasciato dopo alcune ore.