Il padre di Giulia Tramontano sul ricorso di Impagnatiello | “Forse puoi evitare l’ergastolo ma resti un assassino”

Impagnatiello ha presentato ricorso contro la sentenza di primo grado d'ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere. Il padre di Giulia Tramontano ha commentato con una storia su Instagram: "Potrai, forse, evitare l'ergastolo, ma ciò che non potrai evitare è essere ricordato per quello che sei: un vile assassino". Leggi su Fanpage.it Attraverso le sue avvocate, Alessandroha presentatocontro la sentenza di primo grado d'ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere. Ildiha commentato con una storia su Instagram: "Potrai, forse,l'ergastolo, ma ciò che non potraiè essere ricordato per quello che sei: un vile assassino".

