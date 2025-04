Google Discover arriva su desktop cosa cambia per editori e utenti

Google sta iniziando a portare Discover anche sulla versione desktop del motore di ricerca, una novità significativa considerando che questa funzione, fino ad ora esclusiva dei dispositivi mobili, rappresenta una delle principali fonti di traffico per molti siti di informazione digitale.Google Discover sbarca su desktop: al via il rolloutIl personalizzato di Google — che propone notizie, articoli e contenuti in linea con gli interessi dell'utente — è in fase di rilascio sulla versione desktop in lingua inglese. La novità è stata individuata durante l'evento Search Central Live di Madrid e segnalata dalla SEO expert Clara Soteras su X. L'interfaccia mostra una serie di schede con contenuti suggeriti agli utenti loggati con un account Google.Al momento, la sezione Discover sembra essere accessibile solo a un numero limitato di utenti, principalmente negli Stati Uniti.

