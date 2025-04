Musetti-Tsitsipas a Montecarlo | orario precedenti e dove vederla

Musetti affronta Stefanos Tsitsipas a Montecarlo. Oggi, venerdì 11 aprile, i due tennisti si sfideranno nei quarti del Masters 1000 del Principato. In palio, c'è un posto in semifinale e per l'azzurro potrebbe essere la prima nel celebre torneo che apre la stagione sulla terra. Dopo il derby vinto contro Matteo Berrettini, Lorenzo affronta Stefanos. Oggi, venerdì 11 aprile, i due tennisti si sfideranno nei quarti del Masters 1000 del Principato. In palio, c'è un posto in semifinale e per l'azzurro potrebbe essere la prima nel celebre torneo che apre la stagione sulla terra.

