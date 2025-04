Dayitalianews.com - Non si fermano all’alt dei Carabinieri, sparatoria in strada nel Salernitano: ci sono feriti

Un uomo è rimasto gravemente ferito durante unacon inel, nei pressi dell’uscita autole di Atena Lucana. I militari dell’Arma, impegnati in un posto di blocco, avevano intimato l’alt a un’auto, poi risultata rubata. A bordo si trovavano tre malviventi che, nel tentativo di fuggire, hanno cercato di investire uno deipresenti. A quel puntopartiti gli spari.Un uomo di circa 40 anni, che si trovava a bordo dell’auto, è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla. Gli altri due individuistati fermati. Iipotizzano che i tre possano essere membri di una banda di ladri specializzata in furti in appartamento.In corso le indagini dei militari per rintracciare i complici.