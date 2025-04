Lanazione.it - Contro ogni previsione: gravissima complicanza, riuscito straordinario intervento su giovane paziente

Grosseto, 11 aprile 2025 – Un delicato e complessochirurgico è stato portato a termine all’ospedale Misericordia di Grosseto. Una, con diagnosi di tumore delle strutture linfatiche localizzato nel torace, è stata trattata con chemioterapia, come previsto dal protocollo ma ha subito una. Sono infatti comparse due fistole tra esofago e via aerea (trachea e bronco sinistro), problema che ha creato una comunicazione anomala e patologica che può provocare serie complicanze. La, operata all’ospedale di Grosseto dall’équipe del dottor Coratti e dai colleghi dell’Uoc Chirurgia Toscana e Trapianto di Polmone diretta dal professor Piero Paladini dell’Aou Senese, è stata dimessa. Leggi qui il canale Salute de La Nazione Nel caso specifico, spiegano dal Misericordia, la comunicazione tra esofago e via aerea è una condizione estremamente grave e pericolosa, in quanto tutto quello che transita dal canale digestivo può defluire verso l’apparato respiratorio e comprometterne la funzione: la mortalità che si associa ad una fistola di questo tipo è estremamente elevata.